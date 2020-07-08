ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. Ajans, 2 spreyin virüsün yüzeylere yayılmasını önlediğini ve laboratuvar testlerine dayanarak koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) umutlandıran haber geldi.
EPA, koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada,
"EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni koronavirüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı. Onaylanan 2 spreyin, koronavirüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.
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