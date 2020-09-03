ABD’den ödül ile döndü
“Kızım Gibi Kokuyorsun” filmi, ABD’de bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü’nü aldı.
Covid-19 nedeniyle Los Angeles’a gidemeyen film ekibinin ödülü, temsilen Los Angeles’da yaşayan yazar Melodi Baç’a verildi. “Kızım Gibi Kokuyorsun”, koronavirüs salgını dolayısıyla kapalı kalan sinemalar açıldıktan sonra Türkiye’de vizyona girdi.
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