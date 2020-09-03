ABD’den ödül ile döndü

“Kızım Gibi Kokuyorsun” filmi, ABD’de bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü’nü aldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00
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Covid-19 nedeniyle Los Angeles’a gidemeyen film ekibinin ödülü, temsilen Los Angeles’da yaşayan yazar Melodi Baç’a verildi. “Kızım Gibi Kokuyorsun”, koronavirüs salgını dolayısıyla kapalı kalan sinemalar açıldıktan sonra Türkiye’de vizyona girdi.


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