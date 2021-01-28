ABD'den Türkiye-Yunanistan sınırındaki Dedeağaç’a hava yığınağı

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:46

Yunanistan, 61'inci istikşafi görüşmeleri ile Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak için uğraşırken, diğer yandan ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi. Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi.

ABD ASKERLERİ İÇİN OFİS TALEBİ

Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD’ye ait 30’dan fazla ‘Black Hawk’ saldırı helikopterinin, Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacağını belirtti. Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade edildi.

ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis’ten hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.