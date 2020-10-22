ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi
ABD, Türkiye’nin Sinop’ta S-400 testi yaptığı haberlerini resmen doğruladı. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, “Türkiye’nin NATO ittifakı içinde Rus S-400 hava savunma sistemini test etmiş olması hepimiz için çok sıkıntılı bir gelişme” dedi.
NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hutchison, Türkiye’yi S-400 kararından vazgeçirmek için ABD’nin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Bunu (S-400) NATO ittifakı içine yerleştirmek kırmızı çizgidir. S-400 alımıyla Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağının ana bakım tesisi ile üretim bandının bir parçası olmaktan vazgeçti. Türkiye, Rus hava savunma sistemine sahip olmak için birçok şeyden vazgeçti. Türkiye’yi ittifakımıza bağlı kalmaya ve meseleyi müttefik ülkelerle çözmesi konusunda ikna edemediğimiz için üzgünüz. Türkiye’ye teklif edilmiş olan Norveç’in ürettiği hava savunma sistemi, İtalya ve Fransa’nın ürettiği SAMP/T ve Amerikan Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu birçok füze savunma sistemi bulunuyordu” dedi. Hutchison, NATO’nun Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim için devreye girdiğini, ancak deniz yetki alanları meselesinin çözümünde NATO’nun rolü olmayacağını belirtti. Hutchison, “Türkiye ve Yunanistan ya da Kıbrıs arasındaki deniz sınırı meselesi çözülmeli. Bu da tarafların üzerinde uzlaştığı arabulucu olan Almanya vasıtasıyla olabilir” diye konuştu.
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