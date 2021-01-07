AB'den, 'ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'daki olaylar hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 01:10
AB'den, 'ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi' çağrısı
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Amerikan demokrasisinin dünyanın gözünde bu gece "kuşatma altında" olduğunu belirten Borrell, "Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırı. Amerika bu değil. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel ise, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.


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