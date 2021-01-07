AB'den, 'ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi' çağrısı

07 Ocak 2021 Perşembe, 01:10

Amerikan demokrasisinin dünyanın gözünde bu gece "kuşatma altında" olduğunu belirten Borrell, "Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırı. Amerika bu değil. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel ise, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.