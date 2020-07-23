AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'la telefon görüştü. Borrell iki ülkeye itidal çağrısı yaptı.
Açıklama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in basın ofisinden yapıldı.
Borrell'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilerek, "İki tarafa da silahlı çatışmaya son verme ve gerginliği artıracak açıklamalardan kaçınma" çağrısı yaptığı belirtildi.
NTV'de yer alan habere göre Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ayrıca, tüm bölgesel aktörlerin "barışçıl amaç" için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.
Tarafların doğrudan iletişim kurmasının önemli olduğu vurgulandı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 12 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmişti.
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