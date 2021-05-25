AB’den Belarus’a 'hava sahası kapatma' yaptırımı kararı

25 Mayıs 2021 Salı, 12:17

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı Pazar günü bomba ihbarı iddiasıyla Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Petroseviç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu olay, AB, ABD ve NATO’nun tepkisini çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan yaptırım kararını açıkladı.



BELARUS’A HAVA SAHASI KAPATILDI



Ursula von der Leyen, "Hava sahamızı Belarus'tan gelen uçaklara kapatıyoruz ve AB havayollarına ülke üzerinden uçmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu demokrasiye bir saldırıdır" diyerek, Minsk’te muhalif gazeteci Petroseviç’in gözaltına alınmasına yönelik eylemleri, 'rezil' ve 'çirkin' olarak değerlendirdi.

Leyen, "Ekonomik yaptırımlar da yakında sunulacak" açıklaması yaptı.



BLINKEN’DEN İKİLİ GÖRÜŞMELER



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Belarus’ta meydana gelen uçak krizine ilişkin ikili görüşmeler yaptığını duyurdu. Price, sosyal medya paylaşımında Blinken'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Belarus ve Gazze’ye yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Öte yandan Blinken, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile BM Güvenlik Konseyi ve Belarus uçak krizine yönelik yüz yüze görüştü.