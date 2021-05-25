Öztürk 'Ankara'dan gelen bilgilerle' konuştu: "Soylu AKP'de yeni bir tartışma başlatabilir"
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki açıklamalarıyla tartışmaları daha geniş alana yaydığını ve dikkatleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelttiğini ifade etti. Öztürk, "Ankara’dan gelen bilgilerden görüyorum" diyerek Bakan Soylu'nun AKP içinde yeni bir tartışma başlatabileceğini aktardı.
Kemal Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalarla AKP içinde rahatsızlıklar oluştuğunu ve AKP'de yeni bir tartışmanın alevlenebileceğini ifade etti. Soylu'nun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün adını öne çıkardığını belirten Öztürk, tartışmaları bitirmek yerine daha geniş alana yaydığını ifade etti.
Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarının ardından "Ak Parti içinde yeni tartışma başlayabilir" diyen Öztürk'ün yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"Habertürk’teki yayında Süleyman Soylu’nun yargı ve Adalet Bakanlığı’na yönelik sözleri çok dikkat çekiciydi. Bunu o kadar çok vurguladı ki, Bakan Soylu isim vermemesine rağmen sosyal medyada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün adı TT oldu.
Yine isim vermeden eski bakanları, eski MİT mensuplarını da eleştirdi.
Bunun önümüzdeki günlerde AK Parti içinde bir tartışma yaratacağını Ankara’dan gelen bilgilerden görüyorum.
Keza Mehmet Ağar, Korkut Eken, eski siyasetçiler, bürokratlar, Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve daha birçok isme yönelik ifadeleri tartışmayı geniş bir alana yayacak boyutta.
Yani Süleyman Soylu'nun, Habertürk’teki programda her türlü soruya cevap vererek tartışmaları, iddiaları ve dalgalanmayı bitireceği düşünülürken, tartışmaların daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu sanki."
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