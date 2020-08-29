AB'den Ebru Timtik açıklaması: “Adil yargılama talebiyle yürütülen bu savaşın trajik sonucu”
Avrupa Birliği (AB), adil yargılanma talebi ile başlattığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu ve insan hakları açısından Türkiye’nin somut adımlar atması gerektiğini açıkladı.
AB'den yapılan yazılı açıklamada, Timtik'in Türkiye'de bu yıl açlık grevi sonucu hayatını kaybeden dördüncü mahkum olduğu hatırlatılırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderildi.
"Türkiye'nin hukuk devleti ve temel özgürlükler alanında adım atması gerekiyor"
Açıklamada, "Adil yargılama talebiyle yürütülen bu savaşın trajik sonucu, Türk yetkililerin acil olarak son yıllarda giderek kötüleşen insan hakları konusuna ve yargı alanındaki eksikliklere makul bir şekilde el atmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin hukuk devleti ve temel özgürlükler alanında somut adım atması ihtiyacı bulunuyor" denildi.
Tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu yaşamını yitiren Ebru Timtik'in cenazesi dün toprağa verilmişti.
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