AB'den Ebru Timtik açıklaması: “Adil yargılama talebiyle yürütülen bu savaşın trajik sonucu”

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 23:42

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Timtik'in Türkiye'de bu yıl açlık grevi sonucu hayatını kaybeden dördüncü mahkum olduğu hatırlatılırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderildi.

"Türkiye'nin hukuk devleti ve temel özgürlükler alanında adım atması gerekiyor"

Açıklamada, "Adil yargılama talebiyle yürütülen bu savaşın trajik sonucu, Türk yetkililerin acil olarak son yıllarda giderek kötüleşen insan hakları konusuna ve yargı alanındaki eksikliklere makul bir şekilde el atmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin hukuk devleti ve temel özgürlükler alanında somut adım atması ihtiyacı bulunuyor" denildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu yaşamını yitiren Ebru Timtik'in cenazesi dün toprağa verilmişti.