AB’den Kavala’nın tutukluluk halinin devamı kararına tepki

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:00

İş adamı Osman Kavala’nın Gezi Parkı Davası’ndan beraat etmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı başka dosyadan yargılandığı dava geçen günlerde görülmüştü. Mahkeme Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Şubat 2021, saat 13:30’a erteledi. Kavala, “Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım” savunmasında bulundu.

Kavala’nın tutukluğunun devam kararına Avrupa Birliği Dış İlişkileri Servisi'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada "Yargısal süreçler eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamaz” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında mahkemenin serbest bırakılma kararını vermesinden birkaç saat sonra suçlamalarla ilgili yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması ve inceleme sürecindeki farklı suçlamalarla alıkonulmasında inandırıcı gerekçelerin bulunmaması, Türkiye yargısının güvenirliğine zarar veriyor."

BAĞIMSIZ BİR TÜRK YARGISI İÇİN…

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi’ne aday olan Türkiye’nin adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ilkesi ve yasal süreç dahil olmak üzere en yüksek demokratik standartlara sıkı sıkıya bağlı uygulamaları yürürlüğe koyması beklenmektedir. Bunlar sadece Türkiye vatandaşları için değil, aynı zamanda tarafsız ve bağımsız bir Türk yargısını güvence altına almak için de kritik unsurlardır. Yargısal süreçler eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamaz” ifadelerine yer verildi.



