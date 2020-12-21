AB’den Kavala’nın tutukluluk halinin devamı kararına tepki
Gezi Davası’ndan tahliye kararı alan ancak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ suçlaması yöneltilen Kavala’nın tutukluluk halinin devamına Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nden tepki geldi. Açıklamada bağımsız yargı vurgusu yapılırken verilen kararın temelsiz gerekçelere dayandırıldığının altı çizildi.
İş adamı Osman Kavala’nın Gezi Parkı Davası’ndan beraat etmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı başka dosyadan yargılandığı dava geçen günlerde görülmüştü. Mahkeme Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Şubat 2021, saat 13:30’a erteledi. Kavala, “Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım” savunmasında bulundu.
Kavala’nın tutukluğunun devam kararına Avrupa Birliği Dış İlişkileri Servisi'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada "Yargısal süreçler eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamaz” denilerek şu ifadeler kullanıldı:
“18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında mahkemenin serbest bırakılma kararını vermesinden birkaç saat sonra suçlamalarla ilgili yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması ve inceleme sürecindeki farklı suçlamalarla alıkonulmasında inandırıcı gerekçelerin bulunmaması, Türkiye yargısının güvenirliğine zarar veriyor."
BAĞIMSIZ BİR TÜRK YARGISI İÇİN…
Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi’ne aday olan Türkiye’nin adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ilkesi ve yasal süreç dahil olmak üzere en yüksek demokratik standartlara sıkı sıkıya bağlı uygulamaları yürürlüğe koyması beklenmektedir. Bunlar sadece Türkiye vatandaşları için değil, aynı zamanda tarafsız ve bağımsız bir Türk yargısını güvence altına almak için de kritik unsurlardır. Yargısal süreçler eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamaz” ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi