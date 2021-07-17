AB’den Macaristan ve Polonya'ya 'homofobik' adımı
Avrupa Komisyonu, homofobik yasal düzenlemeler yaparak Avrupa Birliği (AB) antlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan ve Polonya hakkında yasal süreç başlattı.
DW’nin haberine göre Avrupa Komisyonu, sürecin başlatıldığını her iki ülkenin hükümetlerini önceki gün gönderdiği mektupla bilgilendirdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Avrupa, toplumun bir parçasının, kişilerin sevdiği biri yüzünden, yaşı yüzünden, siyasi görüşü yüzünden ya da dini inancı nedeniyle damgalanmasına asla izin vermeyecektir” açıklamasını yaptı. Polonya’nın bazı bölgelerinde LGBTİ+ bireylerin giremeyeceği alanlar oluşturulması ve Macaristan’da da eşcinsellikle ilgili içeriklere yasak getirilmesi AB’de uzun süredir rahatsızlık yaratıyordu. Macaristan’da geçen haftalarda yürürlüğe giren yasa uyarınca LGBTİ bireyleri destekleyen organizasyonlar, eğitim ve reklam faaliyeti yapamıyor.
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