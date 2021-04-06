AB’den üst düzey isimler, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

25 Mart’taki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından ilk temasta Von der Leyen ve Michel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede göç, ekonomi, üst düzey diyalog ve stratejik işbirliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

YOL HARİTASI ARAYIŞI

Erdoğan’ın 18 Mart göç mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması kapsamında 23 ve 24’üncü fasılların açılması konularını da masaya getireceği kaydedildi. Ziyaret öncesinde AFP’ye konuşan bir AB yetkilisi, işbirliğini yeniden başlatma amaçlı yol haritasının “Erdoğan’ın yapıcı davranması ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin gerilimi yumuşatmaya devam etmesi” koşullarına bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, toplantıda “müzakere olmayacağını, ilerleme konusunda bir çerçeve çizileceğini” söylerken “Eğer Erdoğan işbirliği yapmazsa her şeyin bloke olacağını” savundu.

Haberde “Erdoğan’ın ülke içindeki ekonomik sıkıntılar ve Trump’ın Beyaz Saray’dan gitmesi sonrası Washington’ın çizgisinin sertleşmesi nedeniyle daha uysal bir hale geldiği” yönünde kimi yorumlara yer verildi.

AB’nin geçen ayki zirvesinde, Türkiye’ye yönelik hem yaptırımlara hem teşviklere dayalı olan ikili strateji çerçevesinde işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde somut adımlar vaat edilmişti. Zirvede Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilimin yumuşadığı not edilmiş, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, sağlık-turizm gibi alanlarda işbirliği, Suriyeli sığınmacılara daha fazla mali yardım gibi adımların atılabileceği ama yaptırım seçeneğinin masada tutulduğu vurgulanmıştı. AB liderleri, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi ve HDP’ye yönelik kapatma girişimini sert bir dille eleştirmişti.

ATİNA’NIN LİBYA BASKISI SÜRÜYOR



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Libya’ya sürpriz bir ziyaret yaptı. Michel, başkent Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla el Menguş ile görüştü, ulusal birlik yönetimi sürecine destek mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in bugün yapılması planlanan Libya ziyareti öncesinde ise Atina’dan birlik hükümetine, Ankara’nın Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının iptal edilmesi çağrısı geldi. Ayrıca BM ve AB gibi Libya’dan tüm yabancı güçlerin çıkması talebi yinelendi.

