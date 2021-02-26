AB’den Venezüella’ya misilleme: “İstenmeyen kişi” ilan etti

26 Şubat 2021 Cuma, 10:09

Venezüella'nın aldığı kararın ardından AB de Venezüella'nın AB Büyükelçisi Claudia Salerno Caldera’yı “istenmeyen kişi” ilan etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezüella'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "AB, bu hareketi tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirme ve ortaklıklar kurma hedefine aykırı bulunduğunu” denildi.

72 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararıyla, Venezuela'daki AB Heyeti Başkanı olan Isabel Brilhante'ye, Viyana Sözleşmesi'ne uygun olarak kendisini 'istenmeyen kişi' ilan eden beyannameyi teslim ettik. Venezuela topraklarını terk etmesi için kendisine 72 saat süre verildi" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik/İHA