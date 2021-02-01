Abdi İpekçi katledişinin 42'nci yılında anılıyor

01 Şubat 2021 Pazartesi, 11:48

Türkiye basın tarihinin öncü isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkan vekili, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da Maçka‘daki evinin önünde, Mehmet Ali Ağca tarafından vurularak katledildi. İpekçi, ölümünün 42. yılında Türkiye’nin dört bir tarafında anılıyor.

ABDİ İPEKÇİ KİMDİR?

Abdi İpekçi, 9 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğreniminden sonra 1948 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra eğitimini hukuk fakültesinde sürdürdü. 1943-1948 yılları arasında Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Yeni Sabah (1948-1949) ve Yeni İstanbul (1950) gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri olarak çalıştı. 1951’de İstanbul Ekspres Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1954’de yeni bir atılımla biçim ve içerik değiştirerek yayın hayatına giren Milliyet Gazetesi’nde genel yayın müdürü oldu. Aynı gazetede 1959’dan itibaren başyazar olarak da görev aldı. 1959’da Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkan vekilliğini üstlendi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 2.başkanlığına seçildi. “Afrika, İhtilalin İç Yüzü” Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından” isimli kitapları yayımlandı.

İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında arabasında iken Mehmet Ali Ağca tarafından katledildi.

BARIŞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNDU

1961 senesinden, öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar Milliyet gazetesinin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsünün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu.







