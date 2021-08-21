Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Emine Ün: Annemin durumu çok ağır

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:03

Ünlü manken ve oyuncu Emine Ün, 90'lı yıllara İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün, yaklaşık 10 gün önce annesi ile birlikte Covid-19'a yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Şişli'de özel bir hastanede korona tedavisi gören Emine Ün, geçtiğimiz gün hasta yatağından kötü haberi duyurmuştu. Ün, annesi ile önceden çekilmiş karesine düştüğü not ile sağlık durumları hakkında bilgi vermiş ve kendisiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.

'ANNEMİN KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI'

43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı:

"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum…

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”