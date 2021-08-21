Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Emine Ün: Annemin durumu çok ağır
Annesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Emine Ün'ün tedavisi hastanede devam ediyor. Annesinin durumuna ilişkin konuşan oyuncu, "Durumu çok ağır" ifadelerini kullandı.
Ünlü manken ve oyuncu Emine Ün, 90'lı yıllara İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün, yaklaşık 10 gün önce annesi ile birlikte Covid-19'a yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Şişli'de özel bir hastanede korona tedavisi gören Emine Ün, geçtiğimiz gün hasta yatağından kötü haberi duyurmuştu. Ün, annesi ile önceden çekilmiş karesine düştüğü not ile sağlık durumları hakkında bilgi vermiş ve kendisiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.
'ANNEMİN KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI'
43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı:
"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum…
Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”
Video Haberler
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 İbrahim' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Taliban'dan korkunç infaz
- Partisi AKP ve ortağı MHP'den kötü haber
- HES uygulamasında yeni dönem
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı