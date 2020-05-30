ABD’li doktor hayvansal gıda tüketimindeki büyük riske dikkat çekti
ABD’li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger, kümes hayvanları arasında patlaması muhtemel kuş gribi benzeri bir salgının, koronavirüse kıyasla çok daha büyük yıkımlara yol açabileceğini öne sürdü.
ABD’li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger, insanlığı bekleyen daha büyük tehlikeyle ilgili bir iddia ortaya attı.
HAYVANSAL GIDA TAKINTISI
‘Pandemide Hayatta Kalmak’ adlı bir kitap yayımlayan Greger, mutasyon geçirmiş bir kuş gribinin dünya nüfusunun yarısını yeryüzünden silebileceğini öne sürdü. Buradaki en büyük tehlikenin kümes hayvancılığı ve büyük çaplı tavuk çiftikleri olduğunu savunan Greger, ‘hayvansal gıda’ takıntısından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.
VEGAN BESLENME TARZI ŞART
Sözcü'nün haberine göre, vegan beslenme tarzının kurtuluş umudu olduğunu söyleyen Greger, “Dünya genelinde 24 milyardan fazla tavuk yetiştiriliyor. Ancak hayvanların çiftliklerde tutulma şartları ve gelişmeleri için verilen kimyasallar düşünüldüğünde bir virüsün insanlar arasında yayılması işten bile değil. Ölüm oranı çok daha yüksek olması muhtemel böyle bir salgında Kovid-19 çocuk oyunu kalır” dedi.
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