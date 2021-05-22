ABD'li eski futbolcu Tyler Wesley'in azmi, takdir topladı
ABD'de lise takımında futbol oynadığı sırada yaşadığı kaza sonucu omurilik felci geçiren 22 yaşındaki Tyler Wesley, ayağa kalkacak ve yürüyecek duruma geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver şehrinde yaşayan ve okuduğu lisenin futbol takımında oynadığı dönemde, 15 yaşında geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması sonucu felç olan 22 yaşındaki Tyler Wesley, ayağa kalktığı ve yürüdüğü bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Wesley, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir daha yürümeme %1 şans verilmişti. Geçtiğimiz yıllarda öğrendiğim en büyük şey, sabır ve hayata sarılmaktı. Fiziksel ve zihinsel olarak asla pes etmeyeceğim, daha da güçleneceğim. Sürekli destek olan ve sevgisini gösteren herkese teşekkür ederim. Bitmeyen iyileşme yolculuğum hala devam ediyor."
2014'te yaşadığı kaza sonucu omurilik felci geçiren ve yürümesine, konuşmasına, kollarını hareket ettirmesine, kendi başına nefes almasına imkan verilmeyen Wesley, aynı sene liseyi bitirmiş ve 2018'de ön lisans diplomasını almıştı.
Wesley'in paylaşımı:
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