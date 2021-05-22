Formula 1 Monako GP’de pole pozisyonu Charles Leclerc’in
Formula 1 Monako Grand Prix’si sıralama turlarında ilk sıra Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc’in oldu.
Monako Grand Prix’si sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc, pistin en hızlı ismi olurken takımını 2019 Meksika yarışından sonra ilk kez pole pozisyonuna taşıdı.
Yarınki yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Charles Leclerc, 1.10.346’lık derecesiyle en hızlı turu attı. İkinci antrenmanda da pistin en hızlısı olan Monakolu sürücü yarışa ilk sıradan başlayacak.
KAZA YAPTI İLK SIRAYI ALDI
Sıralama turlarının üçüncü seansının son bölümünde pilotların son turlarını attığı esnada Charles Leclerc, Nicolas Latifi’nin üçüncü antrenmanda kaza yaptığı yerde bariyerlere çarptı. 14. virajın (Swimming Pool) çıkışında Leclerc, sağ ön tekerini bariyerlere sürttü ve ön aks kırıldı. Sonrasında 14. virajdaki curb üstünden geçen Leclerc aracı kontrol edemedi ve sağ taraftaki bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrasında kırmızı bayrak sallandı ve sıralama turları sona erdi. Leclerc’in aracında büyük bir hasar meydana geldi. Araçta değişecek parçalara göre Leclerc’in ceza alıp almayacağı belli olacak. Sıralamadaki yeri netlik kazanacak.
MERCEDES’TE SORUN DEVAM EDİYOR
Sürücüler klasmanında Max Verstappen’in 14 puan önünde bulunan Lewis Hamilton, antrenmanda yaşadığı sorunlara çözüm bulamadı. İngiliz pilot Leclerc’in 0.749 saniye gerisinde kalırken yarınki yarışa yedinci sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton’a göre çok daha iyi bir performans sergilese de Leclerc ve Verstappen’in ardından üçüncü sırada yer aldı.
Sıralama turları sonrasında oluşan sıralama şöyle:
1.Charles Leclerc – Ferrari / 1.10.346
2.Max Verstappen – Red Bull / 1.10.576 (+ 0.230)
3.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.10.601 (+ 0.255)
4.Carlos Sainz – Ferrari / 1.10.611(+ 0.265)
5.Lando Norris – McLaren / 1.10.620 (+ 0.274)
6.Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.10.900 (+ 0.554)
7.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.11.095 (+ 0.749)
8.Sebastian Vettel – Aston Martin / 1.11.419 (+ 1.073)
9.Sergio Perez – Red Bull / 1.11.573 (+ 1.227)
10.Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo / 1.11.779 (+ 1.433)
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