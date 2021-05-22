Boateng gözyaşları eşliğinde Bayern Münih'e veda etti
Bayern Münih formasıyla son kez sahaya çıkan Jerome Boateng, oyundan çıktığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
Bundesliga'da Bayern Münih'in Augsburg ile yaptığı maçta 60'ıncı dakikada oyundan çıkan Jerome Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Boateng'in bu yaz takımdan ayrılacağı kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic tarafından doğrulanmıştı.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif edilmeyeceği biliniyordu.
2011'de Bayern Münih'e transfer olan Alman futbolcu, 8 Bundesliga şampiyonluğu, 5 Almanya Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğı ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.
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