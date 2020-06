ABD'li rapçi Snoop Dogg, Trump yüzünden ilk defa oy kullanacağını açıkladı

Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde ilk kez oy kullanma kararını Trump'a atıfla "Bu zibidiyi görevde bir yıl daha görmeye dayanamam" diye izah eden Snoop Dogg, suç siciliyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığı yüzünden bugüne dek oy verme hakkının bulunmadığını sandığını söyledi.

Los Angeles'daki Real 93.3 radyosunun 'Big Boy’s Neighbourhood' programına katılarak siyasi açıklamalarda bulunan ünlü rapçi, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde ilk kez oy kullanma kararını Trump'a atıfla "Bu zibidiyi görevde bir yıl daha görmeye dayanamam" diye izah etti. Snoop Dogg ayrıca, suç siciliyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığı yüzünden bugüne dek oy verme hakkının bulunmadığını sandığını söyledi.

1990 ve 2007'de uyuşturucudan tutuklanması nedeniyle "Suç sicilin var, o yüzden oy veremezsin" diye düşünmesine neden olacak şekilde 'beyninin yıkandığından' söz eden Snoop Dogg (48), "Haberim yoktu, suç sicilim silinmiş, o yüzden artık oy verebilirim" dedi.

Sputnik'in aktardığını göre, Trump karşıtı çalışmaları da olan rapçi, 2016'da başkan seçilen ve bir dört yıl daha devam etmek için kasımda aday olacak Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki yarış için şöyle konuştu:

"Ben hayatımda hiç oy kullanmadım, ama bu yıl sanırım çıkıp oy atacağım, çünkü bu zibidiyi bir yıl daha bile görevde görmeye dayanamayacağım."

Snoop Dogg will vote for the first time ever in 2020: 'I can’t stand to see this punk in office one more year' https://t.co/5MZAsocBXF pic.twitter.com/yaeTq5LTrR