ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:28

ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta içerisin de adı açıklanmayan bir şirkete siber saldırı düzenlendiğini ve FBI’ın bu saldırıyı engellediğini açıkladı. Siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle de bir Rus vatandaşı gözaltına alındı. Tesla şirketinin haberlerini yayınlayan internet sitesi Teslarati’nin haberinde, siber saldırıya uğrayan şirketin Nevada eyaletindeki Tesla tesisi olduğu belirtildi.

“BU CİDDİ BİR SALDIRIYDI”

Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı doğruladı. Musk, “Bu ciddi bir saldırıydı” ifadelerini kullandı.