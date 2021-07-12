ABD’li Zynga, bir Türk oyun şirketini daha alıyor
Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, ABD merkezli video oyunları yapan Zynga'nın Türk firması Forgerhero'yu satın alacağını yazdı.
Önemli yatırımcı pozisyonunda olan ABD’li Zynga geçtiğimiz yıllarda önce Türk oyun şirketi Peak Games’in bir birimini 100 milyon dolara, geri kalan bölümleri de 1,8 milyar dolara, sonrasında Gram Games’i 250 milyon dolara, ardından da bir diğer önemli oyuncu Rollic Games’in yüzde 80’ini 168 milyon dolara bünyesine katmıştı. Şimdilerde Zynga bir başka satın almaya imza atmak üzere.
Söz konusu alımı köşesine taşıyan Kerim Ülker, şunları kaydetti:
"Zynga'nın ana hissedarı olduğu Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama şirketi, Türk firması Forgerhero Yazılım ve iştiraki ByteTyper firmalarını bünyesine katmak üzere. Anlaşma sağlanırsa, ABD’li Zynga, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek, Türk oyun pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelecek. Şu ana kadar ABD’li Zynga’nın 2,3 milyar dolarlık satın alma yaptığını da unutmamak gerek.
2020 yılı Mart ayında kurulan Forgerhero Yazılım firması İstanbul merkezli. Şirketin kurucuları ve ortakları ise sektörde deneyim sahibi olan Alp Eren Özkul ve Dağhan Demirci. Forgerhero’nun iştiraki olan Estonya’da kurulu ByteTyper firmasının ise bünyesinde 18 farklı oyun bulunuyor."
ZYNGA'NIN DEĞERİ 10 MİLYAR DOLAR
Türk firması Forgerhero Yazılım’ı alan Rollic’in ana ortağı ABD’li Zynga San Francisco merkezli oyun firması. Temmuz 2007’de kurulan şirketin hisseleri Nasdaq’da işlem görüyor. Son açıklanan verilere göre piyasa değeri 10 milyar doları aşan Zynga’nın 2018 rakamlarına göre 2 bin çalışanı, 23 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Dünya oyun pazarı ise yıldan yıla büyük genişleme gösteriyor.
2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9,3 büyüyen dünya oyun pazarının büyüklüğü 159 milyar dolara ulaştı. Türkiye ise bu alanda aldığı yeni yatırımlarla payını artacak gibi görünüyor. Zira Türkiye’de 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.
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