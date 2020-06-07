ABD'lilerin yüzde dördünün çamaşır suyuyla gargara yaptığı ya da içtiği ortaya çıktı

07 Haziran 2020 Pazar, 12:26

Ankete göre toplamda yüzde 60'lık bir kesim ev temizlik ürünlerine ve dezenfektanlara pandemiyle birlikte daha fazla yöneldi. Ancak katılımcıların yüzde 39'u bunları yanlış kullanıyor. Yüzde 4'lük bir kesim de sabun çözeltileri ve çamaşır suyu çözeltilerini ya içiyor ya da onlarla gargara yapıyor.

Pek çok ülkeden yurttaşlar gibi ABD'liler de Covid-19 krizi yüzünden dezenfektana ve temizlik ürünlerine başvuruyor. Ancak önemli bir kısmı, çamaşır suyu içme veya gargara yapma gibi tehlikeli yöntemlere yöneliyor.

Nisan ayında ABD’nin zehir kontrol ajansı, çamaşır suyu gibi ev temizlik ürünleriyle bağlantılı çağrılarda olağandışı bir artış kaydetti. Zamanlaması dolayısıyla bu durumun pandemiyle ilgili olduğu düşünüldü. Şimdi de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), artışın niteliğini daha iyi anlamak için ev temizleme yöntemlerine dair online bir anket düzenledi.

DEZENFEKTANLAR YANLIŞ KULLANILIYOR



Independent Türkçe'nin aktardığına göre toplamda 502 ABD’li yetişkinin katıldığı anket sonuçları ülke nüfusunu temsil etmesi için istatistiksel ağırlık yöntemine göre hesaplandı. Bulgular, Cuma günü CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayımlandı.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 39’u, CDC’nin “çok riskli” diye nitelediği yanlış uygulamalardan en az birine başvurduğunu bildirdi. Dörtte birinin de temizlik ürünlerine maruziyet yüzünden sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ankete göre toplamda yüzde 60'lık bir kesim ev temizlik ürünlerine ve dezenfektanlara pandemiyle birlikte daha fazla yöneldi. Ancak katılımcıların yüzde 39'u bunları yanlış kullanıyor

DEZENFEKTAN SPREYLERLE TÜM VÜCUDUNU KAPLAYANLAR VAR



Ars Technica’nın haberine göre bu riskli uygulamalardan en yaygını; meyve, sebze ve diğer yiyeceklerin çamaşır sulu çözeltilerde temizlenmesiydi. Yüzde 19’luk kesim, bu yöntemi kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 18’inin, ellerini ve vücudunun diğer bölümlerini temizlemek için sabun yerine ev temizlik ürünlerini kullandığı, yüzde 10’unun da dezenfektan spreylerle tüm vücudunu kapladığı anlaşıldı.

Daha da yüksek risk taşıyan uygulamalara başvuranların oranı ise yüzde 6 olarak belirlendi. Bu kişiler, çamaşır suyu ve benzer ev temizlik ürünlerini kasıtlı olarak soluyor. Yüzde 4'lük bir kesim de sabun çözeltileri ve çamaşır suyu çözeltilerini ya içiyor ya da onlarla gargara yapıyor. Bununla orantılı olarak, katılımcıların yüzde 25’i, temizlik ürünlerine maruziyet sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları bildirdi. Bunlar arasında baş dönmesi, cilt tahrişi, bulantı ve solunum problemleri yer alıyor.

Öte yandan Trump’ın Nisan ayında yaptığı vücuda “dezenfektan enjekte etme” önerisine raporda yer verilmedi. Trump’ın açıklamalarının ardından sağlık merkezleri ve temizlik ürünlerinin üreticileri, bu ürünlerin içilmemesi, solunmaması ve vücuda enjekte edilmemesi gerektiğine dair uyarılar yayımlamıştı. Daha sonra ABD başkanı, bu sözleri sadece gazetecilere şaka yapmak için sarfettiğini söylemişti.