ABD’nin BM Elçisi Greenfield, ‘Zorluklar var ama görüşmeler umut verici’ vurgusu yaptı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran’da yapacağı görüşme öncesi Türkiye’yi ziyaret eden ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Türk yetkilerle görüşmelerinin “olağanüstü yapıcı” olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen haftaki ziyaretinin ardından Thomas-Greenfield, çarşamba günü Türkiye’ye gelmişti. ABD’li yetkili, temaslarının son gününde dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, Suriye, Afganistan, Libya ve Afrika’daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti, “Suriye’ye sınır ötesi yardımlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı’nın uzatılması önemli” dedi.

Thomas-Greenfield, ziyaretinin sonunda bir grup gazeteciye Türkiye temaslarına ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye-ABD ilişkilerinin yakın dönemde ne yöne evrileceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Thomas-Greenfield, Sherman’ın Ankara’da verimli görüşmeler gerçekleştirdiğine değindi. Kendi temaslarına ilişkin “Türk hükümet yetkilileriyle görüşmelerim olağanüstü yapıcıydı. İlişkilerimizde birtakım zorlukların olduğunu kabul ediyoruz, fakat aynı zamanda önümüzde çok önemli fırsatlar da mevcut. Önümüzdeki dönemde bu fırsatlara odaklanacağız. Bu bağlamda Türk yetkililerle yaptığım görüşmeler çok ümit vericiydi” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Hatay’daki görüşmelerine ilişkin bilgi veren Thomas-Greenfield, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir araya geldiğini, dün Hatay’da Suriyeli mülteciler, yardım görevlileri, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler çalışanlarının yanı sıra “Beyaz Miğferler” isimli grupla görüştüğünü söyledi.

‘İNSANLAR ÖLÜR’

Suriye’nin İdlib bölgesine uluslararası yardımların yapılmasına olanak tanıyan ve temmuz ayında süresi dolan BMGK kararına değinen Thomas-Greenfield, İdlib’e uluslararası insani yardımların ulaştırıldığı tek sınır kapısı olan Cilvegözü ve karşısındaki Babülhava sınır kapısının açık kalması gerektiğini belirtti. “Bu sınır kapısı kapanırsa buradaki insanlar ölür. Bu sınır kapısının açık kalması için BM Güvenlik Konseyi’nde

elimizden geleni yapacağız. Ayrıca geçen sene kapanan iki sınır kapısını açılması için de çalışacağız” dedi. Rusya, uluslararası yardımların Suriye hükümeti aracılığıyla ulaştırılması gerektiği görüşüyle Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki Cilvegözü’nün karşısında bulunan Babülhava sınır kapısı üzerinden İdlib’e yardım ulaştırılmasını sağlayan ve 10 Temmuz’da süresi dolan BMGK kararının uzatılmasına sıcak bakmıyor.