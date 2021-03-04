ABD'nin ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi

04 Mart 2021 Perşembe, 08:51

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 21 milyon 600 bin varil (yüzde 4,7) artarak yaklaşık 484 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 13 milyon 600 bin varil (yüzde 5,3) azalışla 243 milyon 500 bin varil seviyesine gerileyerek tarihinin en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışta ülkenin petrol üretim merkezi Teksas'ın son 50 yılın en soğuk günlerini yaşaması nedeniyle bölgedeki rafinerilerin üretime ara vermek zorunda kalması etkili oldu. Benzin stoklarındaki azalış da yine bölgedeki kış koşulları nedeniyle petrol üretiminin yüzde 65 kapasiteye kadar gerilemesi sonucu gerçekleşti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 692 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 292 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 37 bin varil artarak 2 milyon 351 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Şubat haftasında 283 bin varil artarak yaklaşık 10 milyon 464 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.