ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
04 Haziran 2020 Perşembe, 06:20
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.





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