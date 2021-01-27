ABD’nin önemli bakanlıklarına 3 Türk kadın getirildi
ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden, 3 önemli bakanlığa 3 Türk kadın getirdi. Atanan son isim, Naz Durakoğlu oldu. Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.
ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmesinin ardından bakanlık atamalarını sürdürüyor. ABD Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi. Didem Nişancı ve Özge Güzelsu'nun bakanlık atamalarının ardından Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA NAZ DURAKOĞLU
Naz Durakoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Barack Obama döneminde de Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu müsteşarın Başdanışmanı olan Durakoğlu, Rutgers Üniversitesi’nde lisans ve Deniz Savaşı okulunda master yaptı.
SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA ÖZGE GÜZELSU
Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye’ye karşı Kürt gruplara destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin’in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.
HAZİNE BAKANLIĞI: DİDEM NİŞANCI
ABD'nin Hazine Bakanı Janet Yellen oldu. Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek. Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı. ABD Senatosu’nun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı'nda çalışmıştı.
Kaynak: NTV
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