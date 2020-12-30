Abdullah Avcı: Futbola yardımcı olmamız lazım
Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutlarken, futbolun her şeyi ayakta tuttuğunu, ona yardımcı olunması gerektiğini söyledi.
Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutlarken, futbolun her şeyi ayakta tuttuğunu, ona yardımcı olunması gerektiğini söyledi.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da yaptığı antrenmanla 3 Ocak 2021 Cumartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilirken, bu bölümde dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Antrenman, 5’e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile devam etti. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
ABDULLAH AVCI: FUTBOLA YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM
Antrenmanda 2021 yılı öncesi basın mensuplarının yeni yılını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı, futbola yardımcı olunması gerektiğini belirterek, “Umarım 2021 hepimizin adına, tüm dünya adına ve sağlık adına iyi olur. Öncelik sağlık. Futbol da her şeyi ayakta tutuyor. Onun için futbola yardımcı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Bu arada Abdullah Avcı, antrenmanın ilk bölümündeki çalışmalar sırasında Yusuf Sarı’nın yanına giderek bir süre genç oyuncu ile konuştu. Deneyimli teknik adam, antrenmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından da saha ortasında forvet oyuncusu Djaniny ile bir süre sohbet etti.
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- Atalay'dan 'sayımız yetmedi' açıklaması
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
- Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu
- Tunç Soyer'in açıklaması dünya basınında ses getirdi
- Aylin Sözer'in öğrencilerinden duygusal paylaşım
- Market çalışanı gencin 'pirzola' isyanı gündem oldu
- İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kamerada
- Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı
- İlçeye 'Yılbaşı' akını: 170 binlik nüfus 900 bine çıktı
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- Atalay'dan 'sayımız yetmedi' açıklaması
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!