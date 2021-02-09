Abdullah Avcı ligin zirvesinde!

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı günden bu yana olan puan durumunda ilk sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 11:50
Abdullah Avcı ligin zirvesinde!
Abone Ol google-news

Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çıkışla Süper Lig'de hızla üst sıralara tırmanan Trabzonspor, tecrübeli teknik adamın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım oldu.

Avcı yönetiminde topladığı 36 puanla ligin 22 Kasım'dan bu yana olan puan durumunda zirvede yer alan bordo-mavili takım bu süreçte yediği dokuz golle aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı unvanının da sahibi olmayı başardı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler