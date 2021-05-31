Abdullah Avcı: "Sörloth olacaksa beklemeye hazırım"

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:11

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alexander Sörloth transferine dair başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çalışmalarını devam ettirdiğini söylerken, Hamsik ile de ilgilendiklerini belirtti.

Avcı, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. 2-3 günde bir bilgisini alıyorum. Sörloth’u bekleyeceksek ben beklemeye razıyım. Burada sevilen, burayı seven bir oyuncu. Hamsik ile de ilgileniyoruz. Napoli’de büyük oyuncuydu. Keşke böyle transfer olsa. Trabzonspor’un ekonomisine göre hareket edeceğiz." dedi.

Sörloth 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist üretti.