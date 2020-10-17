"Abdullah Avcı tazminatını bıraksın"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevine son verilen teknik direktör Abdullah Avcı’nın tazminatı ile ilgili son dönemde gündeme gelen spekülasyonlar nedeniyle bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevine son verilen teknik direktör Abdullah Avcı’nın tazminatı ile ilgili son dönemde gündeme gelen spekülasyonlar nedeniyle bir açıklama yaptı.
Avcı’ya herhangi bir ödeme yapılmadığını kaydeden Çebi, “Sayın Abdullah Avcı hocamız, bizde emeği var. Bizimle yapılmış olan 3 yıllık bir kontratı var, bu kontratın içerisinde haklar, hukuklar, karşılıklı vecibeler var. Evet biz ayrıldığı günden beri herhangi bir ödeme yapmadık. Kendisiyle uzlaşmaya çalışıyoruz. Araya dostlar girdi, hatırlı insanlar girdi. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Avukatın yaptığı açıklama manidardır, ben hiçbir şey anlayabilmiş değilim o açıklamadan. Abdullah Avcı hocamız, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra bir talepte bulunmayacaksa bunu açıklarsa, bize de bunu yazılı bildirirse mutlu oluruz.”
‘HAKLARINDAN VAZGEÇTİĞİNİ DUYMADIM DAHA’
”Bugüne kadar para almadım demenin ne anlamı olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Abdullah Avcı’dan gelmiş olsa açıklama, değerlendirirdim ancak avukatını kâle almıyorum. Avukatlar, ekonomilerine çok düşkündürler, kendilerine göre işlerini yönetirler. Abdullah Hoca, kendi açıklamasını yapabilecek kadar yürekli ve güçlüdür. Ben, Abdullah Hoca’yla görüştüğümde üzülerek söylüyorum ki, “Para konularını sizinle görüşmek istemiyorum, avukatımla görüşün” demiştir. Dolayısıyla avukatıyla yapılan görüşmelerde de eşler dostlar var arada inşallah hayırlısıyla bir şeye bağlayacağız. Evet, bizden para almamıştır ancak haklarından vazgeçtiğini duymadım daha. Eğer onu ifade etmek istiyorsa Beşiktaş camiası olarak kendisine saygı ve sevgilerimizi iletiriz” ifadelerini kullandı.
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