Abdullah Avcı, transferde şampiyonluk isteyen oyuncu arıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:27

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferde oyunu iki yönlü oynayabilen futbolcular üzerinde duruyor. Deneyimli teknik adam Gervinho ve Peres transferlerinde bu özellik dikkat çekiyor.

Trabzonspor’un başına geçmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklarının sinyalini veren Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte hedefi olan şampiyonluğu elde edebilmek için çok çalıştığını vurgularken, transferde ise hedefini tutturmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular üzerinde duran Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde bunu yakalarken, diğer transferleri de bu doğrultuda yürütüyor.



OYUN DİSİPLİNİNE SAĞDIK KALAN OYUNCU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonda takıma katacağı isimlerde dikkat ettiği en büyük özellik oyun disiplinine sadık kalan oyuncular. Dünya futbolunda yaşanan gelişmelere büyük bir önem veren tecrübeli teknik adam, mevkilere göre oyuncu profillerinde doğru seçim yaparak hata yapmak istemiyor. Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde hedefini tutturmuş gözükse de oyuncuların Karadeniz ekibinde neler yapacağı merakla bekleniyor.

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Gervinho ve Peres, bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı’nın istediği özelliklere sahip iki oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibi diğer transferleri de bu doğrultuda yaparak kampa kadar nokta transferlerin tamamlamayı hedefliyor.



GERVİNHO

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun açıkladığı Fildişi Sahili oyuncu Gervinho, Arsenal, Roma, Lille, Le Mans FC, KSK Beveren, Hebei FC ve Parma’da oynadı. 86 maçta da milli formayla 23 gole imza attı. Yıldız oyuncu Gervinho kulüp kariyerinde ise 174 maçta sol kanat oynayıp 37 gol ve 35 asist yaptı. 151 maçta forma giydiği sağ kanatta ise 53 gol ve 28 asistle dikkat çekti. Santrfor bölgesinde ise 48 maçta oynarken 13 gole ve 11 asiste imza attı. Forvet arkası oynadığı 5 maçta ise 3 gol ve 1 asist istatistiğine ulaştı.

Baş mevkii sağ bek olan Brezilyalı oyuncu Guarani Futebol Clube (SP), Sao Paulo Futebol Clube, Santos FC, Torino ve Roma kulüplerinde forma giyen oyuncu 106 maçta sağ bekte forma giyerken 7 gol ve 11 asist ile oynadı. Orta saha sağ 89 maç 8 gol 13 asist, orta saha sol 21 maçta 2 gol ve 2 asist, sol bek 9 maç, sağ kanat 2 maç ve sol kanatta ise 1 maç istatistiklerine yansıdı.



