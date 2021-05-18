Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli

18 Mayıs 2021 Salı, 10:39

Süper Lig’de 2020-21 sezonunu 4’üncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor’da gözler transfere çevrildi. İtalya Serie A ekiplerinden Parma’dan Gervinho, Roma’dan da Bruno Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo-mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı. Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.

CORNELIUS, TELLO, CAULKER VE MELING HEDEFTE

Transferde elini çabuk tutmak isteyen ve girişimlerine sezon devam ederken başlayan bordo-mavililer, 5-6 takviye daha yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibi, Parma’dan forvet hattına Andreas Cornelius, Real Betis’ten her iki kanatta da görev yapabilen Cristian Tello, Alanyaspor’dan stoper Steven Caulker ve Nimes’ten sol bek Birger Meling için temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerinde önemli mesafe alan Trabzonspor yönetimi, bu oyunculara da bordo-mavili formayı giydirmek istiyor.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trabzonspor’da sezonun tamamlanmasıyla birlikte Marlon, Kamil Ahmet, Hosseini, Baker ve Afobe’nin de sözleşmeleri sona erdi. Bu isimler arasında özellikle Kamil Ahmet’in opsiyonunu kullanma noktasında teknik heyet karar aşamasında. Ayrıca Baker’in da yeniden kiralanması için görüşmeler yapılacak. Aynı zamanda bordo-mavililerde transferde Avrupa’nın radarında olan kaleci Uğurcan, İtalya’dan teklifler alan Ekuban’ın yanı sıra, Flavio ile Djaniny’e de gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği öğrenildi.

