Abdullah Gül'den Bahçeli'ye videolu yanıt

21 Mart 2021 Pazar, 21:47

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2009 yılında Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesine yaptığı ziyaretten sonra Güroymak'a Norşin demesi uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Bahçeli, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirerek, "Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünce 'Gül'en yüzü asılan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11'inci Cumhurbaşkanı’na diyeceğim de şudur; Artık Güroymak’a 'Norşin' diyen yoktur, o günler geçmiştir. 'Gül' diye 'dikeni' yutturanlar kalmamıştır. 11'inci Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır" dedi.

''BAYRAK VE VATAN SEVGİSİ ZEMİNİNDE BİR ARAYA GELMİŞTİK''

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Güroymak ziyaretine ait bir video paylaşan Abdullah Gül, "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı. Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik" ifadelerini kullanarak Bahçeli'ye cevap verdi.