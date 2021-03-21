MHP'den Gergerlioğlu açıklaması: "Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu, yeni adresi artık cezaevi"
Milletvekilliği düşürülen ve TBMM'den ayrılmayarak "Adalet Nöbeti" tutan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması sonrası MHP'den ""Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu" açıklaması geldi.
Milletvekilliği düşürülen ve çarşamba gününden bu yana TBMM'den ayrılmayarak "Adalet Nöbeti" tutan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gözaltı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Gergerlioğlu için yaptığı çağrıya işaret etti.
"Ömer Faruk Gergeroğlu’nun yeni adresi artık cezaevi" diyen Yönter, "Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu, Gergeroğlu Gazi Meclis’ten yatağıyla birlikte atıldı... Artık yeni koğuşunda ranzaya değil yere serer yatağını..." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasını istemişti. Bahçeli, "TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur" demişti.
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