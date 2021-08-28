Abdullah Gül'den "Erdoğan ve Akar" açıklaması

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:09

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, “Yetkin Report” adlı sitesinde “Abdullah Gül kendisi hakkındaki son haberler için ne diyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Murat Yetkin yazısında, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, hakkındaki Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar’ın kendisiyle görüşmeye geldiği” ve "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiği” iddialarına verdiği yanıttan bahsetti.

"MUHATAP OLMAK İSTEMİYOR"

Gül'ün bu konuları konuşmak istemediğini belirten Yetkin, "Gül konuşmak istemiyor çünkü yakın çevresine göre 'tamamen asılsız, temelsiz iddialara cevap vermek, bu iddialarla muhatap olmak istemiyor.' Yine ofis kaynaklarına göre, bu spekülasyonlara isminin karıştırılmasından da rahatsız.” ifadelerini kullandı.

Yetkin devamında, "Yayınların, kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimine dair erken bir siyasi tutum almaya, açıklamaya zorlamayı amaçladığı yorumu yapılabilir. Bu yayınların, AK Parti tabanındaki erozyonu, en azından Bekir Ağırdır’ın deyimiyle 'yolun sağına çekip bekleyen' AK Parti seçmenini yeniden saflara katmak için moral etkisinden söz etmek de mümkün.” diye belirtti.