Fehmi Koru sözlerine açıklık getirdi: Abdullah Gül aday mı olacak?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:54

Gazeteci, yazar Fehmi Koru, kendi sitesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

TV5'te katıldığı programda "Millet İttifakı çoğu Abdullah Gül’de mevcut niteliklere sahip bir aday aramalı; bulursa seçimi kazanabilir." dediğini hatırlatan Koru, sözlerine açıklık getirdi.

Koru, Gül ile ilgili iddialar üzerine ortaya çıkan tartışmaları "Şaşkınlıkla izlediğini" ifade etti.

Fehmi Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"‘Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin tabanlarının yadırgamayacağı, arayış içerisinde olduğu görülen AK Partili seçmene de çok sıcak gelecek, ülkeyi tek adam zihniyetiyle yönetmeyeceğine kesin inanılan, parlamenter sisteme dönüş için kararlı olduğu bilinen denenmiş bir isim…’’

Ardından 'Nitelikler günü geldiğinde bir isme kavuşacaktır' cümlesini eklediğim gibi, aynı niteliklerin ‘Cumhur İttifakı adayı’ için de söz konusu olacağını da yazdım. İki İttifak da adaylarını seçtirebilmek için onun karşı ittifaktan da oy alabilecek biri olmasına önem vermek zorundadır.

Yazılarımda muhtemel bir adayın veya adayların ismi geçmiyor.

Katıldığım bir TV programında, TV5’te, isim konusunda sıkıştırılınca, 'Abdullah Gül gibi biri' dedim.

'Abdullah Gül gibi' derken, illa onun olması gerekmediğini, onun niteliklerine sahip biri arayışına girileceğini söyledim.

Millet İttifakı çoğu Abdullah Gül’de mevcut niteliklere sahip bir aday aramalı; bulursa seçimi kazanabilir.

Cumhur İttifakı da şu veya bu sebeple Tayyip Erdoğan dışında bir isimle seçime gidecekse, yine Abdullah Gül’de çoğu mevcut niteliklere sahip birini bulmak zorunda.

Adayı güçlü olan ittifakın adayı ilk yapılacak seçimde cumhurbaşkanı seçilecektir.

Hepsi bu kadar.

Tezimin ben bu açıklıkta yazdıktan sonra iki tarafta da dikkate alındığını biliyorum. İki ittifakın aday belirlemede etkili olacak isimleri ile doğal aday görünenler durum muhakemesi yapmaya başladı. İlk isimler muhtemel adayları, muhtemel adaylar da kendilerini tezimin ışığında yeniden gözden geçiriyor.

Kulağıma gelen bilgi bu yönde.

Tabii, kulağıma ulaşan bilginin ilk ağızda söylenenden faklı olabilme ihtimali de var.

Çocukken oynadığımız telefon oyununda olduğu gibi…

'Abdullah Gül aday olmak istiyor', 'Abdullah Gül aday mı gösterilecek, hah hah hah' veya 'AK Parti kayan oylarını yeniden toplayıp seçime ağırlık koymak ve adayını cumhurbaşkanı seçtirmek istiyorsa Abdullah Gül ile istifa edip ayrı partiler kuran eski kadrosunu iş başına getirmeli' gibi havada uçan görüşleri -biraz da şaşkınlıkla- izliyorum.

Her görüşe saygım var, ancak onlarla benim bir ilgim yok.

Bilmem bu defa anlatabildim mi?

[Google’da ‘telefon oyunu’ başlığı altında şu oyunlar yer alıyor: Flappy Bird. Angry Bird. Temple Run. Subway Surfers. Candy Crush… Böyle devam ediyor… Çocuklar telefonlarıyla eskiden bu oyunları oynuyorlarmış, hepsi unutulup gitmiş. Hey gidi günler, hey…]”