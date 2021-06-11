Abdurrahim Albayrak: “Ben kimseyi satmadım, satmam”

11 Haziran 2021 Cuma, 13:12

Galatasaray’da başkan adaylarından Yiğit Şardan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak Twitter üzerinden katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"FATİH HOCAYLA ARAMA KİMSE GİREMEZ"

"Fatih hocayla bizi kimse ayıramaz. Fatih hoca milli takımda olduğu zamanlar dahil Adana’ya giderdim. Annesinin, babasının elini öperdim. Biz bir aileyiz. Fatih hocayla benim arama kimse giremez. Bizim dostluğumuz bitmez. En son transferleri görüştük. Liste üzerine çalıştık. Son olarak Malatyaspor maçından önce Florya’da uzun uzun konuştuk."

"BAŞKAN OLACAKTIM"

"Başkanımız Mustafa Cengiz’in yapmış olduğu son basın toplantısında ben çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. En büyük zararı da ben gördüm. Seçim için diyorum. Başkan adayı olacaktım ama olmamaya karar verdim. Benimle basın toplantısına çıkmak istedi. ‘Başkanım siz tek çıkın.’ dedim."

"KİMSEYİ SATMADIM"

"Yiğit Bey aradığında seçime birlikte girelim dedi. Ben, ‘Mustafa Cengiz’in arkasından dolap çevirmem. Karşısına da çıkmam, karşısındaki adaylarla da birlikte olmam.’ dedim. Ben hayatımda kimseyi satmadım."

Abdurrahim Albayrak sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak yayından ayrıldı.