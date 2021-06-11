Galatasaray'da Ömer Bayram'la devam
Sol bek Ömer Bayram, mevcut kontratının bitimine 20 gün varken, takımıyla 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın 2018 yılında 400 bin Avro karşılığında Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Ömer Bayram, sözleşmesinin bitimine günler kala yeni kontratı kaptı.
Bir önceki sezon 38 maça çıkıp, 4 kez asist yaparak takımına katkı sağlayan Ömer Bayram, mevcut kontratının bitimine 20 gün varken, takımıyla 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı. Gazeteci Ali Naci Küçük, sosyal medya hesabından tarafların her yıl 6 milyon Türk Lirası karşılığında anlaştığını iddia etti.
Böylece, Ömer Bayram'ın maaşı Türk Lirası'na çevrilirken; aldığı yıllık ücrete Türk Lirası üzerinden yüzde 50 zam yapıldı.
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