AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi yazdı: Türkiye-AB ilişkileri nasıl düzelir?
AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi, Fransız diplomat Marc Pierini imzasıyla, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı sitesinde çıkan "Olumlu bir AB-Türkiye gündeminin bedeli” başlıklı makalede, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut seyri ve geleceği masaya yatırıldı.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, geçtiğimiz on sekiz ayda ciddi krizlere sahne olduğunun hatırlatıldığı makalede Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ekonomik nedenlerle; yine Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerin de yeni bir mülteci dalgasından korunmak için Ankara ile daha sakin ve öngörülebilir ilişkiler geliştirmeyi arzu ettiklerinin altı çizildi.
Buna karşın, AB-Türkiye anlaşmazlığından dolayı, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarda ciddi bir düşüş olduğu ve bazı büyük Avrupalı yatırımcıların Türkiye pazarından çekildiği belirtildi. Pierini'ye göre, “Türk yargısı siyasallaşmaya devam ederse, Avrupalı şirketlerin yatırımları azalacak (…) TÜSİAD, kötü gidişatın farkında (…) Avrupa siyaset ve finans çevreleri de Türkiye ile anlaşmaya istekli, ancak bu anlaşmaya, siyasal alanda, ‘hukukun üstünlüğüne ölçülebilir bir geri dönüş ve askeri alanda da aynı ölçüde güven veren bir ilişki’ eşlik etmeli” diyorlar.
“ERDOĞAN TAVİZ TALEP EDEBİLİR”
Eski Büyükelçi Marc Pierini, makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, [içeride güçlü görünmek adına] AB'den bazı tavizler talep edebileceğini öngörüyor. Pierini'ye göre Erdoğan bu bağlamda, "bir Avrupa Konseyi toplantısı veya bir tür Akdeniz zirvesi için özel bir davet talep edebilir." Pierini, AB liderlerine şimdilik, "Türkiye'yi ziyaret etmek yerine, ana ihtilafları çözmek için çalışmayı tavsiye ediyor.
Pierini'ye göre Ankara ve Avrupa başkentleri arasındaki fikir ayrılıklarının listesi oldukça uzun, ancak Türkiye'nin bazı iç politika başlıkları, ilişkilerin seyrine doğrudan etki ediyor; bu listenin başında ise "Selahattin Demirtaş'ın durumu, HDP'ye yönelik kapatma tehditleri, Boğaziçi olayları, LGBT topluluğuna yönelik ithamlar, Osman Kavala ve eşi Prof. Ayşe Buğra'nın durumları geliyor."
Temel dış politika anlaşmazlıklarının başında ise "S-400'ler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü hidro-karbon arama faaliyetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kıbrıs, Azerbaycan, Libya ve Suriye'de ortaya koyduğu askeri çabalar" geliyor.
Pierini, AB’nin bilhassa bu başlıklar hususunda Türkiye’ye azami baskı uygulaması gerektiğini savunuyor.
CARNEGIE VAKFI
Washington D.C., Moskova, Beyrut, Pekin, Brüksel ve Yeni Delhi'de merkezleri bulunan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı, bir asırdan fazla süredir ABD devlet kurumları ve güvenlik örgütlerine danışmanlık sağlamaktadır.
Carnegie Mütevelli Heyeti Başkanı William J. Burns, 11 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına aday gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Yıldız'dan Soylu'ya, 'Neden rahatsız oldu?' tepkisi
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
En Çok Okunan Haberler
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Yıldız'dan Soylu'ya, 'Neden rahatsız oldu?' tepkisi
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı