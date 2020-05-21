AB'nin Kovid-19'la mücadele danışmanı: 'Avrupa ikinci dalgaya hazırlıklı olmalı'
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Başkanı Doktor Andrea Ammon, Avrupa'nın ikinci bir koronavirüs dalgasına hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. Ammon, "Bana göre asıl soru, ikinci dalganın ne zaman başlayacağı ve ne kadar büyük olacağı" dedi.
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