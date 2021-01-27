Aboubakar'dan Hulk ve transfer yorumu

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:08

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, antrenman öncesi Nevzat Demir Tesisileri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamerunlu yıldızın açıklamlarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"İnsanın hayatta hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. İyi başlamadık ama buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya devam edeceğiz. Sakatlığımdan dolayı kuşku duyanlar haklıydı ancak gösterdiğim performansla kendimi kanıtladım. Şuanda iyi bir seviyeye geldim ve bu seviyede devam etmek istiyorum.

Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok.

Sergen Hoca, takıma çok yardımcı oluyor. Takıma pozitif enerji veriyor, sonuçlar da bunu gösteriyor."

Kulüpteki geleceği ile ilgili gelen soruya Aboubakar şöyle yanıt verdi; "Oyuncu olarak karşınızdayım. Benim bir menajerim var. Geleceğimle ilgili menajerim, kulüple konuşacaktır."