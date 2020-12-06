Aboubakar'ın sözleşmesindeki sır!
Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde dikkat çekiyor. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olması sonrasında hücum hattını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la güçlendiren siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, takımını tekrar şampiyonluk yarışına taşıdı. Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşması bulunan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.
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