Acıbadem, Sırbistan'da Bel Medic Grup'un %70'ini satın alıyor
Acıbadem'in iştiraki Acıbadem City Clinic B.V. (ACC BV) Sırbistan'ın sağlık sunucularından Bel Medic Grup'un %70'inin satın alımı için bağlayıcı sözleşme imzaladı.
Acıbadem'den yapılan açıklamaya göre, satın almanın ardından Sırbistan, Acıbadem'in Avrupa portföyündeki 6. hastane ve faaliyet gösterdiği 4. yabancı ülke olacak.
Acıbadem mevcut durumda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda ve Makedonya'daki hastaneleri ile faaliyet gösteriyor.
Bel Medic Grup'un ise bir genel hastane ve beş ayaktan tedavi merkezi bulunuyor.
ACC BV, Acıbadem'in Doğu Avrupa'daki yatırımlarını yaptığı şirket konumunda bulunuyor.
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