Açığa alınan polisler için Süleyman Soylu'ya mektup

24 Ağustos 2021 Salı, 13:58

Başarır, Mersin’de durdurulan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın hakaret ettiği polislerin açığa alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tavsiye mektubu gönderdi.

Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu’ya gönderdiği tavsiye mektubunda şunları kaydetti:

“Sayın Bakan; bildiğiniz üzere 18 Temmuz 2021 tarihinde, Mersin Erdemli ilçesinde uygulama noktasında durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın polis memurlarına hakaret ettiğine ilişkin görüntüler, basın ve kamuoyunda önemli etki yaratmıştır. Yaşanan bu üzücü olayın ardından, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın şikayeti üzerine, 176 yıldır suç ve suçluyla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı’nın mensubu olan, 22 yıldır devletine hizmet veren iki polisimiz açığa alınmıştır. Açığa alınan polislerimiz, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda aracı durdurmuş ve milletvekili aracı olduğunu anlamaları üzerine durumu ilgili amirlerine ileterek sadece görevlerini yerine getirmişlerdir. Olayın görüntülerinden de anlaşılacağı gibi AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir milletvekiline yakışmayacak seviyede, amaçları sadece görevlerini yapmak olan devletimizin iki polisine hakaret etmiş ve yaşanan bu olay, kamu vicdanında derin yaralar oluşturmuştur.”

Polis intiharlarına da değinen Ali Mahir Başarır, şöyle devam etti:

“Böyle bir durumun oluşması, hak etmedikleri sürgün imajının, kendilerinin ve ailelerinin psikolojisinde bir tahribata yol açacağı gibi, ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını bekleyen ve ekonomik olarak istenilen düzeyde olmayan polis memurlarımızın geçim şartlarına daha da olumsuz yönde etki edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle 22 yıldır kendilerine verilen kutsal görevi yerine getiren iki polisimizin tekrar eski görevlerine verilmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizin, kamuoyunda oluşan bu yaraya bir nebze de olsa merhem olacağı inancındayım.”