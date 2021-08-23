Polise hakaret eden AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'ın, TBMM'deki konuşması tekrar gündem oldu

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:24

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın görevini yapan polis memuruna hakaretler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı. Yılmaz'ın görevini yapan polis memuruna, "Ekibine tükürürüm" dediği, ismini istediği polis memuruna "Şerefsiz, pislik" gibi hakaretler savurduğu görülüyor. Polis memurunun bu olaydan sonra açığa alındığı iddia edilmiş, vekil Zeynep Gül Yılmaz ise olayı yalanlamıştı.

Yılmaz’ın polis memurlarına hakaret etmesinin ardından TBMM'de yaptığı hakaret dolu bir diğer konuşması CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından, sosyal medyada tekrar gündeme getirdi.

'MİLLETİMİZ GÖRÜYOR'

Özkan, ''Unutma, unutturma... Polise şerefsiz diyen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, daha önce de "Kanırta kanırta Mersin Büyükşehir'i alacağız" demişti. AKP'li kadın vekilin ağıza alınmayacak sözlerini milletimiz görüyor'' dedi.

'KANIRTA KANIRTA'

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yılmaz, ''Biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor, derdini dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye, batıya geçebildiniz mi bugüne kadar? Merkez ilçelerde bile yoksunuz. Geçen hafta Kiremithane Mahallesi cumartesi pazarını ziyaret ettim. Size oy veren seçmen diyor ki: ‘Oy verdik, bir daha göremedik.’ Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna'' ifadelerini kullanmıştı.