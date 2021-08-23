AKP'den Zeynep Gül Yılmaz'a 'özür' çağrısı
AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın polis memurlarına hakaret etmesine kendi partisi de tepki gösterdi. AKP'li Yılmaz'a parti yönetiminden özür çağrısı geldi.
AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durduran polis memurlarına hakaretler savurmasına partisinden tepki geldi. AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Yılmaz'ı özür dilemeye çağırdı.
Tepki çeken olaya ilişkin, “Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı” yorumu yapan Tayyar, “Ancak vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz' gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz" ifadeleriyle eleştirdiği Zeynep Gül Yılmaz'ı özür dilemeye çağırdı.
BÜLENT TURAN DA DESTEK VERDİ
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Şamil Tayyar’ın sosyal medyadan yaptığı bu açıklamasına yeniden paylaşım (RT) yaparak destek verdi.
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