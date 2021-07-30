Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri iki ay daha uzatıldı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona eriyordu.
Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda açık cezaevleri izinlerinin süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Video Haberler
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
- Yangında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi
- Hindistan'da toprak kayması: 204 kişi mahsur kaldı
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
En Çok Okunan Haberler
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- THK'yi arayan Muğla Belediye Başkanı'na skandal yanıt
- Konya’da katliam: Çok sayıda ölü var
- Erdoğan'dan 'yangında suikast' iddiası açıklaması
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı