Açık havada ‘Muhteşem Güzellik’

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Avlu’da yapılan gösterimler kapsamında, 2 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun, 76. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazanan Muhteşem Güzellik (The Great Beauty) filmi gösterilecek. Filmde, genç yaşta yazdığı romanla büyük bir üne ve servete kavuşan Jep Gamberdella’nın, Roma’nın büyüleyici ve görkemli atmosferindeki yaşamından kesitler sunan film, 65 yaşına gelen Jep’in endişe ve özlemlerini seyirciye aktarıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Avlu’da her gösterimde toplam 70 seyirci ağırlanacak. İzleyiciler, gösterim günlerinde saat 19.30 itibarıyla alanın girişinde kendi ve bir misafiri adına isim yazdırabilecek. Kişi sayısı tamamlandığında alana daha fazla seyirci alınmayacak. Açık hava sinemasına katılım ücretsiz olacak.