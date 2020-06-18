18 Haziran 2020 Perşembe, 11:24

DANS, MÜZİK VE KLASİK ARABALARIYLA EFSANE GREASE

4 Temmuz Cumartesi, Sarıyer Lifepark’ta gerçekleşecek ücretsiz etkinlik, açık havada ve arabalı bir sinema gösterimi. 1980’lerin efsane filmlerinden gerek müzik ve dansları, gerekse filmde yer alan klasik otomobilleriyle bir döneme damga vuran Grease, sıcak yaz meltemi eşliğinde beyaz perdeye yansıyacak. Patlamış mısır, frigo, sıcak ve soğuk içeceklerin ikram edileceği geceye katılan 150 kişiye ayrıca Petrol Ofisi’nden 100TL’lik akaryakıt kartı da hediye olarak verilecek. Sarıyer LifePark’ta kapılar 19:30’da açılacak ve gösterim 21:00’de başlayacak.

ETKİNLİĞE KATILMAK İÇİN…

Bu ücretsiz etkinliğe katılmak için 28 Haziran’a kadar vavacarslasinemala.com adresinden etkinlik için başvuru formu doldurmak gerekiyor. Başvuran kişiler arasından yapılacak çekilişle şanslı 150 kişi 30 Haziran’da belirlenerek duyuru etkinlik sayfası üzerinden yapılacak.

“İNSANLARIN YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEMEYİ SEVİYORUZ”

VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, “VavaCars olarak arabaları seviyoruz, filmleri seviyoruz ama hepsinden önemlisi insanların yüzlerindeki gülümsemeyi seviyoruz. İşte bu nedenlerle, pandemi günleri sonrası İstanbul için bir ilk olan ve yaratıcılığın ve yenilikçiliğin bir örneği olan arabalı açık hava film gösterimiz nedeniyle heyecanlıyız.” dedi.